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"الإفتاء" توضح حكم التنازل عن دين من زكاة المال

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
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الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز الصيام عن الزوج المتوفى؟".

وعقب الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث الشريف".

وحول حكم التنازل عن دين من زكاة المال، أكد "ممدوح" أن هذا جائز وفقًا لما تفتي به دار الإفتاء المصرية.

وعن هل صحيح ان الأموات يستأنس ببعضهم البعض، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا صحيح وورد في الأثر، وورد أنه حينما يأتيهم ميت جديد يسألوه عن حال الأحياء.

وحول هل يجب في الصدقة الجارية على المتوفى أن تكون من ماله الخاص؟، أشار "ممدوح"، إلى أنها يجوز أن تكون من أي مال طالما أنه مال حلال.
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الكلمات المفتاحية

الدكتور أحمد ممدوح، الافتاء أخبار كمصر

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