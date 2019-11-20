"الإفتاء" توضح حكم التنازل عن دين من زكاة المال

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز الصيام عن الزوج المتوفى؟".





وعقب الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث الشريف".





وحول حكم التنازل عن دين من زكاة المال، أكد "ممدوح" أن هذا جائز وفقًا لما تفتي به دار الإفتاء المصرية.





وعن هل صحيح ان الأموات يستأنس ببعضهم البعض، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا صحيح وورد في الأثر، وورد أنه حينما يأتيهم ميت جديد يسألوه عن حال الأحياء.



