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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الجزائر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
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اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الجزائر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة  اليوم الأربعاء 20-11-2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019  في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في  الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي  

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في  الجزائر

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

48.13$

5.808

سعر الذهب عيار 22

44.12$

5.324

اسعار الذهب عيار 21

42.12$

5.082

اسعار الذهب عيار 18

36.10$

4.356

سعر الذهب عيار 14

28.08$

3.388

سعر الذهب عيار 12

24.07$

2.904

اسعار أوقية الذهب

1.507$

180.617

اسعار جنيه الذهب

336.93$

40.654

اسعار كيلو الذهب

48.132$

5.807.606

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في  الجزائر

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة  في الجزائر

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

19  نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

18 نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

17 نوفمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

16 نوفمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

17 نوفمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

 

 

 

 

 

 

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