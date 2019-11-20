كوريا الجنوبية: جماعة الحوثي الإرهابية تفرج عن أسرى السفينة المحتجزة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ومصدر عسكري للحوثيين في اليمن اليوم الاربعاء، إن حركة الحوثي اليمنية الحليفة لإيران أطلقت سراح ثلاث سفن و16 شخصًا استولت عليها.



وكان الاستيلاء الذي وقع يوم الأحد أحدث حادث في البحر حول اليمن، حيث تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا من الدول العربية يدعمه الغرب ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم المراكز السكانية واتهموا بمهاجمة الشحن.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها إنه من بين السفن التي تم إطلاق سراحها يوم الثلاثاء، كانت اثنتان من كوريا الجنوبية وواحدة ترفع علم المملكة العربية السعودية، مضيفة أنه تم إخطار أسر كوريين جنوبيين بين الطاقم.



وقال المصدر العسكري للحوثي في اليمن لرويترز، أُفرج عن السفن الثلاث بعد الاجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أنه تم إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم.



وعلى تويتر، قال حسين العزي، نائب وزير الخارجية الحوثي، إن البيان نتج عن العلاقات الودية بين سيول وصنعاء، العاصمة اليمنية التي اجتاحها الحوثيون في عام 2014.



وأضاف أن تحقيقًا للحوثيين وجد أن السفن دخلت المياه اليمنية بسبب سوء الاحوال الجوية في وقت سابق، بينما صرح خفر السواحل الحوثي إن السفن دخلت المياه اليمنية دون إذن.



وكانت حركة الحوثي قد أعلنت أنها ستفرج عن السفن التي تم الاستيلاء عليها إذا ثبت أنها كورية جنوبية، بعد أن استولت على منصة تجرها زورق قطر يرفع العلم السعودي في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.



وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن السفن التي تم الاستيلاء عليها تشمل منصة حفر كورية وجرارة سعودية من طراز رابغ 3، استولى عليها المقاتلون الحوثيون المسلحون الذين هاجموا من زورقين.



يقول السعوديون إن الحوثيين يمثلون تهديدًا لأحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم.



وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في مارس 2015 ضد الحوثيين بعد أن أطاحوا بالحكومة من السلطة في صنعاء.



وتم طرد القوات الحوثية من معظم ساحل اليمن خلال النزاع، لكنها ما زالت تحتجز الحديدة، أكبر ميناء في البحر الأحمر في البلاد وقاعدة بحرية المجموعة.



وأوضحت الأمم المتحدة أن الحوثيين هاجموا ناقلتين نفطيتين العام الماضي في مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وكذلك سفينة تحمل قمحًا إلى اليمن.



