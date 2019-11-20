"نمر العربية اتسرقت".. 3 خطوات لحماية نفسك من المساءلة وكيفية استخراج أخرى



واستعرض "الجعفري"، 3 إجراءات عند فقد اللوحات المعدنية أو تلفها وهي كالتالي:



وأشار، إلى أنه على ضوء ذلك يحصل المواطن على خطاب يستبدل بمقتضاه لوحاته المفقودة بأخرى، دون دفع أية غرامة أو أي شيء من هذا القبيل، ويتم الإخطار عنها بمعرفة الجهات الأمنية، ليتم تدوين ذلك على جهاز الاستعلام الأمني للسيارات بوزارة الداخلية، ليصبح برئ تماما من أي جريمة تحدث بتلك الأرقام.

1- تحرير محضر إثبات حالة بفقد اللوحات، ثم يتوجه صاحب اللوحة إلى إدارة المرور التابعة لها اللوحة المعدنية نفسها ليقوم بإخطار الإدارة، ويتم تحرير مذكرة فقد بدفتر حصر المذكرات، وإذا كانت اللوحات تالفة يتم معاينة اللوحة التالفة بوحدة التراخيص التابع لمحل الإقامة.2- إحضار شهادة مخالفات لصاحب السيارة.3- إجراء الفحص الفني على السيارة بمعرفة المهندس المختص.