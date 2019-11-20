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"نمر العربية اتسرقت".. 3 خطوات لحماية نفسك من المساءلة وكيفية استخراج أخرى

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
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سيارة بدون لوحة معدنية
سيارة بدون لوحة معدنية
هدير حمزة
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كثيرا ما نسمع اليوم عن شكوى العديد من المواطنين جراء سرقة لوحات سياراتهم المعدنية التي تحمل رقم السيارة، الأمر الذي أدى لفزع المجني عليهم حول غرض السارق من سرقة تلك الألواح، ويعيشون في رعب مستمر خوفا من استخدامها في الجرائم أو ما شابة ذلك.

وتستعرض "الفجر" الخطوات القانونية التي يجب على المواطنين اتباعها في هذة الحالة.

حيث صرح حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، لـ"الفجر": "فقدان اللوحات المعدنية للسيارة مشكلة خطيرة جدا على صاحب اللوحات لأنها ممكن أن تستخدم في قضايا الإرهاب أو القتل الخطأ والسرقة مما يقع عليه عقوبات جنائية إذا لم يتبع الإجراءات الصحيحة.

واستعرض "الجعفري"، 3 إجراءات عند فقد اللوحات المعدنية أو تلفها وهي كالتالي: 

1- تحرير محضر إثبات حالة بفقد اللوحات، ثم يتوجه صاحب اللوحة إلى إدارة المرور التابعة لها اللوحة المعدنية نفسها ليقوم بإخطار الإدارة، ويتم تحرير مذكرة فقد بدفتر حصر المذكرات، وإذا كانت اللوحات تالفة يتم معاينة اللوحة التالفة بوحدة التراخيص التابع لمحل الإقامة.

2- إحضار شهادة مخالفات لصاحب السيارة.

3- إجراء الفحص الفني على السيارة بمعرفة المهندس المختص.

وأشار، إلى أنه على ضوء ذلك يحصل المواطن على خطاب يستبدل بمقتضاه لوحاته المفقودة بأخرى، دون دفع أية غرامة أو أي شيء من هذا القبيل،  ويتم الإخطار عنها بمعرفة الجهات الأمنية، ليتم تدوين ذلك على جهاز الاستعلام الأمني للسيارات بوزارة الداخلية، ليصبح برئ تماما من أي جريمة تحدث بتلك الأرقام.
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