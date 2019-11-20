"الابن العاق".. اعترافات شاب في قنا طعن والده وذهب إلى المسجد ليصلي

كغيره من الآباء، كان العم عبدالباسط، الذي يعمل خفيرًا في مركز الشرطة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، قلقًا جدًا على نجله الذي أصيب بحالة نفسية، استدعت خضوعه للعلاج النفسي، إلا أن الشاب لم يحبذ فكرة تناول الادوية، ويرفضها تمامًا.





قام نجل الخفير، بالامس، باستلال سلاح أبيض – سكين-، ومحاولة التعدي على والده والذي أصابه بطعنات نافذة في أماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل الوالد إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونظرًا لحالته الخطيرة تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي.





بحثت الأجهزة الأمنية عن الشاب المتهم، والذي عثر عليه بداخل مسجد مجاور للمنزل، الذي لجأ اليه ليصلي، دون أن يعي خطورة ما حدث، حيث أدلى باعترافته إلى النيابة العامة والتي اشار فيها أنه استاء من طريقة والده المتكررة في اجباره على تناول العلاج النفسي، فضلًا عن عدم قيامه باعطائي الأموال التي أرغب بها، فلذا قمت بالتعدي عليه.





وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقت إخطارًا، بإصابة عبد الباسط.ج، 67 عامًا، خفير بالمعاش، بطعنات متفرقة بالجسم.



