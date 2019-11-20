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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث صعد  مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.71 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.840 نقطة ليصل إلى مستوى 6306.81 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4727.14 نقطة ، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت نحو 67.4 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 2720 صفقة.
 

قطاع الإتصالات يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة الكويت

وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد ارتفعت 6 قطاعات  على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاعى التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.05%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.
 
تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت 

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء بإرتفاع نسبته 9.52%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.73%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 6.20%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.14% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 5.10%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 5%.
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