تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات





بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.71 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.840 نقطة ليصل إلى مستوى 6306.81 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4727.14 نقطة ، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت نحو 67.4 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 2720 صفقة.





قطاع الإتصالات يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة الكويت





وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد ارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاعى التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.05%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت





وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء بإرتفاع نسبته 9.52%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.73%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 6.20%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.14% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 5.10%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 5%.