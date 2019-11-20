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تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
ريهام على
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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع رجال الشرطة، بشن حملة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة يوسف الصديق بقريتى قارون والحامولي، برئاسة اللواء أشرف موافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وبحضور مسئولي الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومسئولى أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أو التبوير.

تمكنت الحملة من إزالة 9 حالات تعد بالزراعة والتبوير على أراضى أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، بإجمالي مساحة 40 فدانًا و21 قيراطًا و3 أسهم، بواقع 8 حالات تابعة لولاية المحافظة بمساحة 40 فدانًا، وحالة تابعة لولاية الآثار بمساحة 21 فدانًا و3 أسهم، كما تم إزالة عدد 5 حالات تعد بالبناء بمساحة 625م2 تابعة لولاية المحافظة، وتم فصل المرافق لعدد 11 حالة مباني بمساحة 2162 م2، وتم ردم بئر بطول 300 متر تابع لولاية الآثار.

وتم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة، بجانب إجراءات التصالح للمباني المخالفة طبقًا للقاعد والشروط المنظمة لذلك، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشددًا على الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)
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