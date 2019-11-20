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عاجل.. الأزهر يحذِّر من حركة ألمانية تجهِّز لحرب أهلية ضد العرب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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المضبوطات
المضبوطات
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أفادت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أن حركة «البقائيين» اليمينية المتطرفة، تجهِّز نفسها للقيام بحرب أهلية ضد العرب واللاجئين، وأن نحو 3500 من أعضاء تلك الحركة التي تسمي نفسها بالألمانية «بريبر» يتواصلون على أحد مواقع التواصل الاجتماعية الروسية «VK»، ويتبادلون عبره معلومات تخصُّ صناعة الأسلحة، والاستعداد لحالات الطوارئ، وعمليات قتل متخيَّلة ضد العرب واللاجئين.

وأضافت المجلة، أنه بحسب التقارير الأمنية والصحفية في السنوات السابقة، كان يتم العثور باستمرار على أسلحة مع أعضاء حركة «البقائيين»، وأنه تمَّ الكشف عن أنَّ أفراد تلك الحركة أعضاء نشطون في تيار اليمين المتطرف، أو حركة «مواطني الرايخ» المتطرفة، لافتةً إلى أن أجهزة الأمن لم تصنف الحركة على أنها تمثل تهديدًا حقيقيًّا للمجتمع، وأن الأمن يعتبر التطرف الموجود داخل الحركة بمثابة جزء صغير جدًّا!

من جانبه يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه على الرغم من عدم نشاط حركة «البقائيين» الواضح على أرض الواقع حتى الآن، فإن المرصد يحذِّر بشدة من مغبَّات التواني مع الحركة وأفكارها المدمِّرة؛ فقد برهنت الأحداث مؤخرًا على أن مثل تلك الأفكار تنتقل سريعًا من المجتمعات الافتراضية، ويتم تطبيقها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الأخطار التي تتهدد العرب والمسلمين في المجتمعات الغربية، تهدد في الوقت نفسه السلم المجتمعي، وتقوض من فرص الاندماج والتعايش داخل تلك المجتمعات.

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الكلمات المفتاحية

دير شبيجل حرب ضد المسلمين حرب ضد العرب العرب الأزهر يحذِّر من حركة ألمانية

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