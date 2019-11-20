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البابا فرانسيس يبدأ زيارته إلى تايلاند

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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وصل البابا فرانسيس إلى تايلاند، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع أقلية كاثوليكية صغيرة ولكنها مخلصة في رحلة آسيوية تستغرق سبعة أيام ستشمل لم شمل الأسرة في بانكوك ونقل رسالته المناهضة للأسلحة النووية إلى اليابان.

وقالت أوراوان ثونغجامرون، البالغة من العمر 60 عامًا، خارج سفارة الفاتيكان، حيث كانت تنتظر منذ الصباح الباكر لموكب البابوي، أريد أن أراه وأستطيع تلقي الصلاة منه، لمرة واحدة في العمر.

والكاثوليك هم أقلية صغيرة في تايلاند معظمهم بوذي، يمثلون أقل من 2 ٪ من السكان.

وهبطت طائرة البابا خارج بانكوك حوالي منتصف النهار، ونزل إلى مطار البساط الأحمر باستقبال من قادة الكنيسة في زيارة تزامنت مع الذكرى 350 لأول مهمة بابوية في سيام، الاسم السابق لتايلاند.

وكان من بين أولئك الذين رحبوا به ابنة عمه وصديقة طفولته من الأرجنتين، الراهبة آنا روزا سيفوري، البالغة من العمر 77 عامًا، والتي عملت في المدارس التايلاندية لأكثر من 50 عامًا وستكون المترجم الشخصي للبابا في تايلاند.

وكان الزوجان، الذي كان أجدادهما أخوة، يبتسمان عندما شقوا طريقهم فوق المدرج من خلال حشود من رجال الدين والأطفال والمسؤولين الحكوميين إلى موكب انتظار.

وكُتب رسالة على حساب تويتر الرسمي لبابا الفاتيكان قبل مغادرته الفاتيكان، أصدقائي الأعزاء في تايلاند واليابان، قبل أن نلتقي، دعونا نصلي معًا حتى تكون هذه الأيام غنية بالنعمة والفرح.

في كنيسة سانت لويس في بانكوك، قامت امرأة كاثوليكية تايلاندية بفخر بعرض صور لها والبابا فرانسيس من زيارة قامت بها إلى الفاتيكان مع زوجها.

قال نوتشاري براريسري، البالغة من العمر 49 عامًا، لم أعتقد مطلقًا أنه سيكون لدي فرصة أخرى لرؤيته مرة أخرى.

ولكن عندما دعيت لتكون أنظف في كنيسة القديس لويس للزيارة البابوية، انتهزت الفرصة.

وقالت، قد لا يكون هذا دورًا مهمًا للآخرين، لكنني فخور جدًا.

وصلت الكاثوليكية لأول مرة إلى تايلاند في منتصف القرن الخامس عشر مع المبشرين والتجار البرتغاليين، وبنى الكاثوليك على مر السنين مدارس ومستشفيات محترمة.

ويبدأ البابا فرانسيس برنامجه الرسمي يوم الخميس عندما من المقرر أن يجتمع مع الملك مها فاجيرونجكورن وكذلك البطريرك البوذي الأعلى قبل أن يقدم قداسًا في الاستاد الوطني.

وسيحتفل بقداس آخر في كاتدرائية الصعود في بانكوك قبل مغادرته يوم السبت متوجهًا إلى اليابان، حيث سيزور الأصفار النووية في هيروشيما وناجازاكي.

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فرانسيس زيارة تايلاند بابا الفاتيكان ألكنيسة

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