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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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يبحث المواطنون كل يوم على النشرة الجوية، لمتابعة درجات الحرارة وتفاصيل حالة الطقس، وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية، على تزويد متابعيها بالمعلومات التي تكون محط اهتمامهم دائما، ومن هنا ننشر لكم بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث ذكرت الأرصاد الجوية في البيان أن هناك منطق ستتعرض للامطار مع انخفاض نسبيا في جرجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس اليوم.. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر أن اليوم الأربعاء الطقس يشهد انخفاظا نسبيا في درجات الحرارة، وحالة لطقس على معظم أنحاء الجمهورية تكون معتدلةن مع شعور المواطنين بالبرودة مع قدم الليل، مما يجعلهم يحرصون على ارتدء ملابس ثقيلة، مشيرة إلى أن الصباح الباكر شهد شبورة على لطرق السريعة، ومنعت رؤية السائقين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار اليوم نتيجة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على سلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، ويشهد البحر المتوسط الموج بنسبة تتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، كاشفة عن نسبة ارتفاع الموج في البحر الأحمر وهي ستكون من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف العظمى والصغرى بجميع محافظات الجمهورية

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23       

رفح 11 23

رأس سدر 16 26    

نخل 05 22            

نويبع 19 24          

طابا 12 23             

كاترين 08 22

الطور 14 25         

شرم الشيخ 20 27  

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29         

أبوسمبل 17 28      

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28      

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27
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