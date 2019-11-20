Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاح حليمة: مصر قدمت نموذجا ناجحا يحتذى به للإصلاح الاقتصادي (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هذه الاجتماعات ذات الطبيعة التعددية يتم على هامشها اجتماعات في إطار ثنائي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماعات التعددية أو اللقاءات الثنائية قدم النموذج المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر قدمت نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي بمعايير الاعتراف من مؤسسات الدولية، بارتفاع معدل النمو وتراجع معدل التضخم، وجميع هذه المؤشرات تؤكد أن نموذج الاصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به في الدول الإفريقية.

وتابع رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الرئيس السيسي، طرح العديد من الملفات على هامش لقاءاته في ألمانيا، وكان هناك اهتمام بالجانب السياسي، والقضايا السياسية المطروحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قمة العشرين وإفريقيا تناقش كافة القضايا الساخنة في القارة السمراء.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status