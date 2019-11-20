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صلاح حليمة: مصر قدمت نموذجا ناجحا يحتذى به للإصلاح الاقتصادي (فيديو)
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
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رقية جمال
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قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هذه الاجتماعات ذات الطبيعة التعددية يتم على هامشها اجتماعات في إطار ثنائي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماعات التعددية أو اللقاءات الثنائية قدم النموذج المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر قدمت نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي بمعايير الاعتراف من مؤسسات الدولية، بارتفاع معدل النمو وتراجع معدل التضخم، وجميع هذه المؤشرات تؤكد أن نموذج الاصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به في الدول الإفريقية.
وتابع رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الرئيس السيسي، طرح العديد من الملفات على هامش لقاءاته في ألمانيا، وكان هناك اهتمام بالجانب السياسي، والقضايا السياسية المطروحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قمة العشرين وإفريقيا تناقش كافة القضايا الساخنة في القارة السمراء.
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