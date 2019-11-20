صلاح حليمة: مصر قدمت نموذجا ناجحا يحتذى به للإصلاح الاقتصادي (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هذه الاجتماعات ذات الطبيعة التعددية يتم على هامشها اجتماعات في إطار ثنائي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماعات التعددية أو اللقاءات الثنائية قدم النموذج المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر قدمت نموذج ناجح للإصلاح الاقتصادي بمعايير الاعتراف من مؤسسات الدولية، بارتفاع معدل النمو وتراجع معدل التضخم، وجميع هذه المؤشرات تؤكد أن نموذج الاصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به في الدول الإفريقية.



