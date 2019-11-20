Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو الكداب.. رفض توتنهام في 2007 ودربه في 2019

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
Advertisements
مورينو
مورينو
Advertisements
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد الرسمي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالة بوتشيتينو.


واكد نادي توتنهام على أن مورينيو سيحصل على راتب 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوتشيتينو بعقد ممتد حتي 2023.


وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية تصريح سابق للمدرب مورينيو في 2015 قال فيه: "بعد مغادرتي تشلسي بـ2007، ليڤي رئيس توتنهام حاول التعاقد معي وعرض على تشلسي مبلغ تعويضي لكسر شرط بالعقد لكنني رفضت تدريب توتنهام لأنني أحب جماهير تشلسي أكثر".

وسيقود مورينيو توتنهام بشكل رسمي في اللقاء الأول أمام وستهام يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري بحثاً عن أول ثلاثة نقاط مع الفريق اللندني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي توتنهام الانجليزي نادي توتنهام مورينيو جوزيه مورينيو مدرب توتنهام جوزيه مورينيو

أخبار تهمك

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 16 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة بريطانية: زيدان خارج حسابات مانشستر يونايتد

أسطورة مانشستر يويايتد يرشح مدرب توتنهام لخلافة مورينيو

مانشستر يونايتد يستقر على "خليفة سولشاير"

مورينيو يرفض تدريب عملاق فرنسا

عاجل - توتنهام يُقيل بوكيتينو.. ومورينيو يقترب من خلافته

جوزيه مورينيو الأقرب لخلافة بوتشيتينو في توتنهام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status