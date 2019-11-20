مورينيو الكداب.. رفض توتنهام في 2007 ودربه في 2019

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد الرسمي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بعد إقالة بوتشيتينو.









واكد نادي توتنهام على أن مورينيو سيحصل على راتب 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم ضعف ما كان يتقاضاه المدرب السابق للفريق بوتشيتينو بعقد ممتد حتي 2023.







