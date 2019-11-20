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​وزير الإسكان: تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" و4704 بـ"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة ​

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 70 %، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 84 %، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذى الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20 %.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40 %، والفيلات الكلاسيك 32 %.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 80%.

وأشار المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحى، وشبكات الطرق، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى - 8 أسواق تجارية بالمناطق 
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