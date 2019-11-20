ليوناردو دي كابريو يثير القلق بشأن تلوث الهواء في دلهي



2- طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة المركزية وحكومات الولايات المعنية أن تحدد مسألة حرق المحاصيل والنفايات في غضون أسبوع واحد.

3- وافق المركز على استخدام الصندوق الأخضر لمكافحة تلوث الهواء السام.

4- طلب رئيس الوزراء الهندي من وزارة الزراعة أن توزع المعدات على وجه السرعة حتى لا يعود حرق المحاصيل ضروريا ".



ليوناردو هو مؤسس مؤسسة ليوناردو ديكابريو التي تعمل على زيادة الوعي بالمسائل البيئية، كما التقى مؤخرًا بناشطة المناخ والبيئة غريتا ثنبيرغ البالغة من العمر 16 عامًا.



ولم يقتصر الأمر على ليوناردو فحسب، بل لقد أثار ممثلون آخرون القلق بشأن تلوث الهواء في دلهي، حيث شاركت بريانكا شوبرا صورة وهي ترتدي قناعًا بينما كانت تصور فيلم The White Tiger في العاصمة الوطنية.



وتم إغلاق المدارس الخاصة والحكومية في دلهي بسبب سوء نوعية الهواء الأسبوع الماضي، وقد افتتحت يوم الإثنين 18 نوفمبر.

2- طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة المركزية وحكومات الولايات المعنية أن تحدد مسألة حرق المحاصيل والنفايات في غضون أسبوع واحد.

أعرب نجم هوليود ليوناردو ديكابريو عن قلقه بشأن تلوث الهواء في دلهي.وكان ممثل هولييود ليوناردو ديكابريو صاخبًا في الحديث عن الانحباس الحراري العالمي وتأثيره على البيئة، ومؤخرًا انضم نجم هوليود إلى قائمة الجهات الفاعلة في إثارة المخاوف بشأن مستوى التلوث في دلهي.ونشر الممثل منشور على انستجرام، ليشارك صورة لدلهي وهم يحتجون على بوابة الهند، مطالبين الحكومة بإيلاء الاهتمام لارتفاع مستوى التلوث في المدينة، حيث كتب: "تجمع أكثر من 1500 مواطن عند بوابة الهند في دلهي، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية بشأن مستويات التلوث الخطير في المدن، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقدر أن تلوث الهواء في الهند يقتل نحو 1.5 مليون شخص كل عام، وهذه الاحصائيات تجعل تلوث الهواء خامس أكبر قاتل في الهند".وتابع قائلًا: "انضم الناس من جميع الأعمار إلى المظاهرة، التي نجحت مباشرة في تحريك العمل من أجل المواطنين الهنود: 1- فقد أنشأ مكتب رؤساء الوزراء الهنود فريقًا خاصًا لمعالجة هذه القضية، في غضون بضع ساعات من اندلاع الاحتجاجات، ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريرًا عن هذه المسألة في غضون أسبوعين.