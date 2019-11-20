الإسماعيلية تواصل الإزالات على الأراضي الزراعية بالتل الكبير

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية مازالت تواصل تنفيذ خطة الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.





وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة ازالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بناحية قرية أبوعاشور، تحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة وسعد بغدادي رئيس المركز والمدينة ورأفت محروس رئيس الوحدة المحلية للقرية وبمعاونة ومشاركة ممثلى كافة الجهات المعنية.





وقد أسفرت أعمال الحملة عن إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بناحية قرية " أبوعاشور " والتى بلغ اجماليها عدد 20 حالة من التعديات على مساحة إجمالية قدرها 1500 مترا مربعا عبارة عن منازل غير مأهولة بالسكان وأسوار بالطوب الأبيض.





وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجارى وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.





وأضاف أن التعديات التى تستهدفها الموجة الرابعة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.





ويأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضى قدما فى تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضى الدولة وحق الشعب والتصدى بكل حسم لأاى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستكمالا لجهود الدولة لاسترداد كافة الاراضى المتعدى عليها وانهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.



