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الصومال: مقتل قيادي بارز بحركة الشباب بغارة أمريكية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
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غارة أمريكية
غارة أمريكية
وكالات
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أعلن مسؤول بالمخابرات الصومالية، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب المتشددة، في غارة أمريكية بواسطة طائرة من دون طيار.

 

وقال المسؤول الصومالي، إن القيادي الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان لديه علاقات وثيقة مع جماعات متطرفة أجنبية، بهدف تنسيق هجمات مستقبلية.

 

وأضاف: سيارة القيادي قُصفت، الثلاثاء، خارج قرية "كونيا بارو"، التي تسيطر عليها الحركة في منطقة شابيل السفلى، جنوبي الصومال، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

 

وأكد الجيش الأمربكي الغارة في بيان، مشيرا إلى أنها نُفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، موضحا أن عضو حركة الشباب كانت تربطه "علاقات مباشرة" بتنظيم القاعدة.

 

وأصدر خبراء بالأمم المتحدة تقريرا هذا الشهر، يقول إن حركة الشباب "لا تزال تمثل تهديدا إقليميا كبيرا، وتصنع متفجرات بنفسها في الوقت الحالي".

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل قيادي بارز غارة امريكية حركة الشباب الصومال

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