"إنسان فيلمز" تشارك للمرة الأولى في ملتقى القاهرة السينمائي بجائزة مادية للفائزين

السيناريست مريم نعوم عضوة في لجنة تحكيم اختيار المشروعات الفائزة

تقدَم الجائزة لمشروعات الأفلام المشاركة في النسخة السادسة من الملتقى

تقوم إنسان فيلمز بالمشاركة في النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، حيث تشارك ضمن عدة كيانات أخرى في تقديم جوائز مادية لمشروعات الأفلام المشاركة.

تصل قيمة جائزة إنسان فيلمز إلى 7,000 دولار تقدَم إلى صناع الفيلم الفائز، و يصل مجموع قيمة الجوائز إلى 200 ألف دولار و هو أعلى رقم يقدمه الملتقى منذ انطلاقه، وفقا لبيان صحفى صدر عن مهرجان القاهرة السينمائي.

يتنافس على الجائزة 16 مشروعا روائي و وثائقي في مرحلتي التطوير و ما بعد الانتاج. الأفلام المرشحة للفوز تأتي من مصرو الأردن و اليمن و لبنان و فلسطين و سوريا و تونس و العراق، و ستختار لجنة تحكيم الفائزين، و اللجنة تضم السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسسة و المديرة العامة لشركة ميديا لونا نيو فيلمز، و المنتج و مستشار المشاريع السينمائية و التلفزيونية جورج ديفيد.

و تقوم إنسان فيلمز بإنتاج فيلما وثائقيا يتم الانتهاء من تفاصيله النهائية في الربع الأول من عام 2020 يسلط الضوء على الوضع في سوريا، حيث قامت الصحفية الأمريكية "ليندزي سنيل" و فريقها بقضاء أسبوعين في سوريا و العراق، التقطت خلالهما كاميراتهم مشاهد حصرية و مميزة تنقل خبايا الحرب في سوريا بشكل فني و محترف، و يتضمن الفيلم مقابلات حصرية في السجن مع ما يقرب من 5000 سجينا من كبار أعضاء داعش، حيث يتحدثوا عن تعاونهم مع المخابرات التركية و كيف تعلموا صناعة القنابل في تركيا قبل الذهاب لسوريا و زرعها لتفجيرها عن بُعد باستخدام الهواتف المحمولة. و يدير فريق عمل الفيلم كتابة السيناريو و سيبدأ في المونتاج قريبا.

وتعليقا على الجائزة التي تقدمها إنسان فيلمز، قال مؤسسها محمد فهمي "إنه لشرف لشركة إنسان أن تكون قادرة على منح يد المساعدة لفيلم قادم و دعم منتجيها، و نأمل رؤيته على الشاشة و أن يفوزبعدة بجوائز أيضا".

إنسان فيلمز هي منصة دولية معنية بإنتاج الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية، التي تهتم بالقضايا الإنسانية والسياسية والاجتماعية، قام بتأسيسها محمد فهمي و الإعلامي يوسف الحسيني.