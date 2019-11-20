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يتراجع في اللحظة الأخيرة.. كم مرة لجأ ترامب إلى القرار العسكري؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
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ترامب
ترامب
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يعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دائمًا بتصريحاته الحربية وتهديداته بزرع القتل والدمار، وغالبا ما يستخدم لهجة حربية في خطاباته الرسمية.

 

قرار عسكري ضد إيران

نشرت أمريكا، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، قوات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط، حتى تحمي مصالحها وتعزز سبل الحماية ضد الأعمال التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

 

وأوضح ترامب، أنه اتخذ القرار العسكري لحماية شركاء بلاده من المزيد من التصرفات العدائية من إيران.

 

وقال: "أمرنا بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، العدد الإجمالي سيكون 3 آلاف".


ترامب يلغي ضربة جوية ضد إيران

أغلى ترامب، ضربات جوية على إيران في اللحظة الأخيرة، حيث دافع عن قرار التراجع-- قبل عشر دقائق من بدء الضربة -- لانه أراد تجنب اتخاذ خطوة غير متكافئة بالنسبة للهجوم الذي لم يؤد إلى سقوط ضحايا أمريكيين.

 

والجدير بالذكر، أن الملف الإيراني بلغ مستويات جديدة من التوتر بعد تدمير طهران طائرة مسيرة أميركية الخميس، يكشف إلى العلن تردد لا بل تناقضات ترامب الذي وصل إلى سدة الحكم دون أي خبرة سياسية أو دبلوماسية.

 

قرار عسكري خطير

وفي الذكرى الـ18 لهجمات "11 سبتمبر" 2001"، أصدر ترامب، قرارًا عسكريا وصفته وسائل الإعلام بـ"الخطير".

 

وقال ترامب: "قررنا رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة ولا نسعى للدخول في نزاعات، لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم".

 

ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تصريحات ترامب بـ"الخطيرة"، لأنها حوت تهديدات واضحة إلى من وصفهم بأعداء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن زيادة ميزانية الدفاع تعزز من القلق حول مستقبل العالم.

 

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كم مرة ترامب ايران امريكا القرار العسكري

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