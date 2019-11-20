Advertisements
Advertisements
Advertisements

لهذا السبب.. نيرمين ماهر تسافر إلى السعودية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
Advertisements
نرمين ماهر
نرمين ماهر
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة نيرمين ماهر عن سعادتها بالسفر إلى السعودية لحضور فاعليات موسم الرياض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت نيرمين مقطع فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي داخل الطائرة، وقالت فيه :"أنا دلوقتي متجهة إلى السعودية لحضور موسم الرياض، هصورلكم كل حاجة من هناك، أكيد الأجواء تجنن".


وفي سياق آخر، اتسم موسم الرياض بإقامة العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب،شيرين عبد الوهاب،تامر عاشور، نانسي عجرم، تامر حسني، عمرو مصطفي، رامي صبري، محمد رمضان، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي.


ويُشار أن فعاليات المهرجان انطلقت في يوم11 أكتوبر الماضي، وذلك برعاية المستشار ترك ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبلغ عدد أيامه منذ انطلاقه إلى 70 يوما، وأمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمد فترة المهرجان إلى أواخر يناير 2020، نظرًا للاقبال الشديد على المهرجان، حيث وصل عدد زائريه إلى أكثر من 7 مليون زائرًا.

Advertisements

أخبار تهمك

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ ساعة و 15 دقيقة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status