لهذا السبب.. نيرمين ماهر تسافر إلى السعودية





حيث نشرت نيرمين مقطع فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي داخل الطائرة، وقالت فيه :"أنا دلوقتي متجهة إلى السعودية لحضور موسم الرياض، هصورلكم كل حاجة من هناك، أكيد الأجواء تجنن".





وفي سياق آخر، اتسم موسم الرياض بإقامة العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب،شيرين عبد الوهاب،تامر عاشور، نانسي عجرم، تامر حسني، عمرو مصطفي، رامي صبري، محمد رمضان، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي.





ويُشار أن فعاليات المهرجان انطلقت في يوم11 أكتوبر الماضي، وذلك برعاية المستشار ترك ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبلغ عدد أيامه منذ انطلاقه إلى 70 يوما، وأمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمد فترة المهرجان إلى أواخر يناير 2020، نظرًا للاقبال الشديد على المهرجان، حيث وصل عدد زائريه إلى أكثر من 7 مليون زائرًا.





أعربت الفنانة نيرمين ماهر عن سعادتها بالسفر إلى السعودية لحضور فاعليات موسم الرياض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".