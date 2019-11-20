مورينيو يخون ريال مدريد

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو ضربة قوية لريال مدريد بعدما تعاقد مع نادي توتنهام الإنجليزي في الساعات الماضية خلفاً للمدرب الارجنتيني المقال ماوريسيو بوكتينيو.





واشار موقع الدون بالون الإسباني إلى أن مورينيو غدر برئيس ريال مدريد بيريز بعدما اتفق معه على قيادة الفريق خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان حال إقالته من تدريبات الفريق.





واكدت التقارير على أن بيريز وضع مورينيو على طاولة ريال مدريد لمنحه فرصة تدريب الفريق بعد رحيل زيدان بسبب الأداء السيئ والنتائج السلبية في الفترة الماضية.





وتعاقد توتنهام مع مورينيو بعقد ممتد حتي 2023 مع منحه راتب خرافي يقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد وهو ضعف ما كان يحصل عليه المدرب السابق.