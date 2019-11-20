رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات "قمة المعرفة" بدبي

يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات "قمة المعرفة" لعام 2019 في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.





ويلقي الدكتور الخشت، خلال القمة، كلمة عن "دور جامعة القاهرة في التنمية الشاملة" ومن أهم عناصرها الاستدامة وربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه مصر والعالم العربي. كما يشارك رئيس جامعة القاهرة، في توزيع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه عضو مجلس أمناء الجائزة.





وتعكس "قمة المعرفة" في نقاشاتها الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع الجلسات نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.



