Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات "قمة المعرفة" بدبي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات "قمة المعرفة" لعام 2019 في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات.

ويلقي الدكتور الخشت، خلال القمة، كلمة عن "دور جامعة القاهرة في التنمية الشاملة" ومن أهم عناصرها الاستدامة وربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه مصر والعالم العربي. كما يشارك رئيس جامعة القاهرة، في توزيع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه عضو مجلس أمناء الجائزة.

وتعكس "قمة المعرفة" في نقاشاتها الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع الجلسات نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.

يذكر أن جامعة القاهرة شاركت العام الماضي في فعاليات مؤتمر «الاقتصاد الرقمي العربي» في نسخته الأولى، في وضع الاستراتيجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وتقوم الإستراتيجية على التنسيق بين الدول العربية لاستخدام التغيرات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status