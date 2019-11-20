استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في لبنان

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية عيار الذهب 47.44$ 71.718 اسعار الذهب عيار 24 43.49$ 65.742 سعر الذهب عيار 22 41.51$ 62.755 اسعار الذهب عيار 21 35.58$ 53.790 اسعار الذهب عيار 18 27.67$ 41.836 سعر الذهب عيار 14 23.72$ 35.859 سعر الذهب عيار 12 1.475$ 2.230.438 اسعار أوقية الذهب 328.09$ 502.040 اسعار جنيه الذهب 46.441$ 71.718.278 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم

الأربعاء

20-11-2019

في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



