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من توقع تسجيل عبد الرحمن مجدي لهدفين في جنوب إفريقيا؟

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
علي نبوي
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كشف عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي عن تنبؤ مدربه وائل رياض شيتوس، بتسجيله هدفين في مواجهة جنوب إفريقيا التي أقيمت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الرحمن: "حققنا الهدف الأول من البطولة، بالصعود إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ويتبقى الهدف الثاني، وهو الفوز باللقب مساء الجمعة ان شاء الله".

وتابع مجدي: "أشكر جمهور مصر العظيم، على مساندته خلال البطولة، وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني علي توفير كافة الدعم والمساندة للمنتخب".


وأفصح مجدي عن رغبته في الاحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يلعب في ناد كبير كالاسماعيلي، ولن يرحل إلا عن طريقه.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عبد الرحمن مجدي المنتخب الاوليمبى

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