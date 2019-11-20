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دبلوماسي سابق: ألمانيا ترهن نجاح مصر باستقرار أوروبا (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق بألمانيا، إن العلاقات المصرية الألمانية استراتيجية، وهي بين دولتين هما الأهم في محيطهما الإقليمي، موضحًا أن ألمانيا على الصعيد الأوروبي والدولي رابع اقتصاد على العالم، وعضو غير دائم لمدة عامين بمجلس الأمن، ومصر رئيس الاتحاد الإفريقي وصاحبة الضغط والتأثير والقدرة على التصدي لمخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية التي تهدد أوروبا، وعامل استقرار أساسي في المنطقة.

وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين علاقات اقتصادية تنموية وأمنية وعسكرية متنوعة، عبر عنها الرئيس السيسي، بلقاءته المتنوعة مع الرئيس الألماني والمستشارة الألمانية ورئيس البرلمان الألماني، ووزير التعاون الإنمائي ووزيرة الدفاع الألماني.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حجم التعاون بين مصر وألمانيا يضع العلاقات في مصاف العلاقات الاستراتيجية، فهناك 1125 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات قدرها 7 مليار يورو، وحجم التبادل التجاري 5 مليار دولار، و1.8 مليار تعاون إنمائي، بالإضافة للإفراج عن الديون التي كانت مجمدة منذ عام 2012 بمبلغ 170 مليون يورو وهذه الأرقام تعكس عمق العلاقات، مشيرًا إلى أن ألمانيا ترى أن نجاح مصر هو نجاح لها واستقرارها هو استقرار لـ اوروبا.
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الكلمات المفتاحية

سفارات دبلوماسي ألمانيا أخبار مصر

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