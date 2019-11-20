دبلوماسي سابق: ألمانيا ترهن نجاح مصر باستقرار أوروبا (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق بألمانيا، إن العلاقات المصرية الألمانية استراتيجية، وهي بين دولتين هما الأهم في محيطهما الإقليمي، موضحًا أن ألمانيا على الصعيد الأوروبي والدولي رابع اقتصاد على العالم، وعضو غير دائم لمدة عامين بمجلس الأمن، ومصر رئيس الاتحاد الإفريقي وصاحبة الضغط والتأثير والقدرة على التصدي لمخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية التي تهدد أوروبا، وعامل استقرار أساسي في المنطقة.





وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين علاقات اقتصادية تنموية وأمنية وعسكرية متنوعة، عبر عنها الرئيس السيسي، بلقاءته المتنوعة مع الرئيس الألماني والمستشارة الألمانية ورئيس البرلمان الألماني، ووزير التعاون الإنمائي ووزيرة الدفاع الألماني.



