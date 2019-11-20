راتب خرافي لمورينيو في توتنهام (ضعف بوتشيتينو)

وسيقود مورينيو توتنهام بشكل رسمي في اللقاء الأول أمام وستهام يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري بحثاً عن أول ثلاثة نقاط مع الفريق اللندني.





وقال مورينيو عبر الموقع الرسمي لنادي توتنهام: "متحمس للانضمام إلى نادي بإرث عظيم ومشجعون متحمسون مثل توتنهام".





وتابع: "الجودة التي يمتلكها النادي في قائمة الفريق الأول والأكاديمية تثير حماسي، العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ماجذبني للنادي".