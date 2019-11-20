إنفانتينو يتحدث عن فضائح فساد في الفيفا

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو بالعمل الذي قدمه الاتحاد الهندورسي للعبة، بعد فضيحة الفساد التي طالت قيادات بهذا المؤسسة في 2015.

وصف إنفانتينو الذي وصل للعاصمة الهندورية، في إطار جولة بأمريكا الوسطى بدأت من كوستاريكا، زيارته للبلد اللاتيني بأنها "دليل على الثقة" في القيادات الحالية للاتحاد المحلي لكرة القدم، لأنهم يستحقون ذلك، عملوا بجد في أجواء صعبة للغاية، وفي وضع كارثي".

ودعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو إلى عدم تكرار رؤية فضائح الفساد التي هزت الكرة العالمية في السنوات الأخيرة وأدت إلى سجن العديد من المسؤولين حول العالم.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في كوستاريكا بمناسبة جولته في اميركا الوسطى والكارايبي "لا نريد أبداً أن نكرر ما عشناه في فيفا وفي الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) وفي كوستاريكا".

وعاد إنفانتينو إلى الحديث عن الفضائح التي هزت "فيفا" عام 2015، وتورط فيها عدد كبير من المسؤولين على رأسهم الرئيسان السابقان للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر والاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني.

وأوضح إنفانتينو "إن هذه الفضيحة التي عصفت أظهرت أن كرة القدم كانت أكثر من سيئة، وأنها كانت ميتة سريرياً".

وكان "فيفا" أوقف إدواردو لي الرئيس السابق للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم مدى الحياة، وتم اعتقاله مع العديد من المسؤولين في سويسرا، وحكم عليهم في الولايات المتحدة الأميركية لقبولهم رشاوى من شركات التسويق الرياضي، بما في ذلك استغلال النفوذ لدى شركات خاصة في إطار إعادة بيع حقوق النقل التلفزيوني لبطولات قارية بينها كوبا أميركا وكأس ليبرتادوريس.

وأكد إينفانتينو أن "ليس هناك عودة إلى الوراء، إذا كان هناك أي شخص في كوستاريكا أو أمريكا الوسطى أو أمريكا الشمالية أو منطقة البحر الكاريبي ما زال يعتقد أنه قادر على المجيء والغش من أجل الثراء ضد مصالح كرة القدم، فنحن لا نريد هؤلاء الناس".

كما أعلن إنفانتينو أن "فيفا" يدرس إمكانية تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في عام 2021 في كوستاريكا وبنما.

وقال المسؤول الدولي بعد لقائه الرئيس الكوستاريكي كارلوس ألفارادو "تحدثنا عن الإمكانية الحقيقية لتنظيم كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً بالاشتراك بين كوستاريكا وبنما".

وسيتم اتخاذ القرار النهائي لتسمية الدولة المضيفة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأن كوستاريكا سبق لها استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً في عام 2014



