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"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
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نظمت جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاربعاء، ورشة عمل عن "أعمال الكنترولات - المعوقات والحلول" بحضور عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الكنترولات.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إن الهدف من الورشة هو التأكيد على نزاهة وشفافية وحيادية أعمال الكنترولات بالجامعة والتأكد من تطبيق كافة الممارسات السليمة بجميع فرق الكليات.

وأضاف السعيد أنه سيتم افتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية داخل الجامعة في المبنى الجديد خلال العام الجامعي الحالي، من جانبه صرح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن هذه هي المرة الأولى التي تعقد بها هذه الورشة المتخصصة بالجامعة وأن هناك حاجة ملحة لنشر معايير التقييم وقواعد الرأفة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكنترولات بالجامعة.

وأشار المغربى، إلى أنه تم استعراض عدد من العروض التقديمية من عدد من الكليات وتم التعرف على النقاط التي تحتاج إلى تحسين ووضع آليات للتعامل معها مستقبلًا، كما تم مناقشة آليات التوسع في استخدام التصحيح الإلكتروني بالكليات وكذلك الامتحانات الإلكترونية التي تتماشى مع رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة.
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
"أعمال الكنترولات المعوقات والحلول".. ورشة عمل بجامعة بنها (صور)
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