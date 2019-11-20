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محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
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محمود الليثي
محمود الليثي
الفجر الفني
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أقام رجال الأعمال محمد رضا، حفلا كبيرا فى واحدة من اقوى السهرات أحيا كل من الفنان محمود الليثى ومطرب الأغنية الشعبية طارق الشيخ والمطرب رضا البحراوى ونجوم الاستعراض برندا وغيرها حفل " Turquaz " بحضور  نخبة كبيرة من رجال الاعمال وسيدات المجتمع.

 

 وقدم الليثى وطارق ورضا مجموعة كبيرة من الأغاني، وأشعل الحفل برندا ومجموعة كبيرة من الرقصات الشرقية، وسط حضور كبير من الشباب.

محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
محمود الليثي وطارق الشيخ وبرندا يشعلون حفل Turquaz (صور)
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