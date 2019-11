أجاي ديفجان عن فيلمه مع زوجته كاجول: "أحسست أننا بالمنزل"

يشارك أجاي ديفجان، زوجته كاجول في فيلمه التالي Tanhaji: The Unsung Warrior.



ويقول أجاي ديفجان إن العمل مع زوجته كاجول مرة أخرى على على فيلمه القادم أشعره وكأنه في المنزل.



وعندما سئل "أجاي" عن شعوره بالعمل مع زوجته كاجول خلال الفيلم، قال: "أنا لا أعرف ما هو الشعور، لأنني شعرت أننا في المنزل وليس في فيلم، لقد تعاملنا مع بعضنا البعض أمام الجميع بالطريقة التي نتعامل بها في المنزل، لذا لن أكون قادر على التفريق".



كان أجاي يتفاعل مع وسائل الإعلام في إطلاق المقطع الدعائي للفيلم Tanhaji: The Unsung Warrior، وحضر المناسبة أيضًا نجماه المشاركان في الفيلم سيف علي خان وشارد كيلكار، إلى جانب مخرج الفيلم أوم روت، والمنتجان بوشان كومار وكومار مانجات، إلى جانب روهيت شيتي صديق أجاي المقرب، ولم تستطع كاجول أن تشارك في إطلاق المقطع الدائي لأنها حاليًا في سنغافورة لحضور لقاء ابنتها نيسا في الجامعة.



كاجول وأجاي عملوا معًا في العديد من الأفلام في الماضي، بما في ذلك في الفيلم القادم، يلعب أجاي دور قائد ماراثا العسكري الشجاع تانهاجي مالوساري في حين أن كاجول زوجته تلعب دور زوجته سافيتريباي.



وعن هذا الفيلم قال أجاي: "بصرف النظر عن كونه فيلمي المائة، فإنه فيلم خاص حقًا لأنه عندما تقوم بتأدية شخصية تاريخية مثل تانهاجي، الذي كان محاربًا عظيمًا، فإن هذا يزيد من مسؤوليتك كممثل، وقال شارد كيلكار الشيء نفسه عندما سُئل عن تجربته في لعب دور شهاتراباتي شيفاجي مهراج في الفيلم، لذلك من المهم أن ترى أنك لا تُصوِّر مثل هذه الشخصيات بطريقة خاطئة".





وتابع أجاي قائلًا: "لقد جرحت نفسي عدة مرات بقدر ما قمت بالأعمال البهلوانية، أما الآن فقدمي تؤلمني".



وعندما سُئل أجاي عن الاستعدادات التي قام بها للقيام بدور تانهاجي، أجاب قائلًا: "أنا فقط أتبع تعليمات المخرج، ومهما كانت الكتب والوثائق التي قرأناها من أجل انتاج هذا الفيلم، فليس هنالك الكثير من المعلومات المفصلة حول سلوك تانهاجي، لذلك ينبغي أن تتخيلوا وتحافظوا على كرامة الشخصية فيما تصورونه".



فيلم Tanhaji: The Unsung Warrior أيضًا يقوم بإظهار جاجاباتي بابو وبانكاج تريباثي في أدوار مهمة.



عمل أجاي في وقت سابق مع سيف في الأفلام Kachche Dhaage، Omkara، LOC: Kargil، وفي مشاركة أجاي العمل مع سيف، قال: "أنا فقط أحبه ونحن على وفاق بشكل جيد".



وسيتم إطلاق الفيلم Tanhaji: The Unsung Warrior في العاشر من يناير عام 2020.