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إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
هند الشيال
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اصطدمت سيارة ملاكي بجرار زراعي على طريق الواصل من مدينة فارسكور بدمياط، مما أسفر عن إصابة عدد من طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة أثناء ذهابهم لكلية الهندسة جامعة دمياط بسيارة ملاكي لأداء امتحان الميدتيرم.

وأسفر الحادث عن إصابة ٦ طلاب أربعة منهم اصاباتهم كدمات وشروخ في العظام ولا مقدرة لهم علي الحركة وطالبان تم حجزهم لإجراء عمليات جراحية وهم محمد السيد ندا، وفارس السروي، وفارس الفرة، وعصام لحسه، وعلاء العش، وعمر أبو يوسف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
إصابة 6 طلاب من كلية الهندسة في حادث مروري بدمياط
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