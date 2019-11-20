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روسيا: الغارات الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا كانت خطوة خاطئة، وأن موسكو قد اتصلت بحلفائها بشأن الحادث، حسبما ذكرت انترفاكس.

قالت إسرائيل، إن طائراتها أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية والسورية في سوريا يوم الأربعاء ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل قبل يوم.

وتقول جماعة مراقبة الحرب إن الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا في وقت مبكر من صباح هذا اليوم أودت بحياة 11 شخصًا، من بينهم سبعة إيرانيين.

هذه الأرقام مأخوذة من رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهي مجموعة ناشطة معارضة تضم شبكة من الناشطين في جميع أنحاء سوريا.

يقول المرصد إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعات الأسلحة التابعة لقوة القدس الإيرانية في ضواحي مدينة الكسوة وقدسيا بدمشق.

وأضاف عبد الرحمن أن عدة مناطق أخرى كانت مستهدفة في غارات الأربعاء، بما في ذلك قاعدة المزة الجوية في غرب دمشق حيث تتمركز وحدات الدفاع الجوي.

كما أفادت وسائل الإعلام السورية مقتل مدنيين، وا صابة آخرون في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من العاصمة دمشق.

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية دمرت معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها في هجوم الأربعاء.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من ذلك، قُتل شخصان بشظايا صاروخ إسرائيلي أصاب منزلًا في بلدة سعصا، جنوب غرب دمشق. وتقول سانا إن المنزل تم تدميره.

وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي "ضربة واسعة النطاق" على أهداف إيرانية في سوريا في أعقاب هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

في بيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، يقول الجيش إن الطائرات المقاتلة ضربت عشرات الأهداف، بما في ذلك الصواريخ أرض جو، ومستودعات الأسلحة والقواعد العسكرية.

وأضاف الجيش إنه ضرب أيضًا مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صاروخ دفاع جوي سوري.

قالت إسرائيل إن الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان كان "دليلًا واضحًا على الغرض من التوطين الإيراني في سوريا".
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تعليق روسيا علي الغارات الإسرائيلية على سوريا الغارات الإسرائيلية على سوريا الأهداف العسكرية الإيرانية والسورية

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