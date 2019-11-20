سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 20-11-2019 في البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر الدولار في مصر اليوم





حافظ سعر الدولار في مصر اليوم على استقراره الذي يستمر طوال تعاملات الفترة الماضية، ويشهد سعر الجنيه ارتفاعا متواصل مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية وصل فيها سعر الدولار إلى أقل مستوياته مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:





وشهد سعر الدولار حالة من الإضطراب مقابل الجنيه المصري طوال عام 2019 الجارى شهد فيها تراجعات غير مسبوقة مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث فقد العملة الأمريكية من قيمتها نحو 16% منذ بداية 2019 وفقدت نحو 2.3% خلال شهر اكتوبر الماضي.





سعر الدولار اليوم في مصر