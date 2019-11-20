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سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 20-11-2019 في البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية التعاملات الصباحية
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
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سعر الدولار في مصر اليوم
حافظ سعر الدولار في مصر اليوم على استقراره الذي يستمر طوال تعاملات الفترة الماضية، ويشهد سعر الجنيه ارتفاعا متواصل مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية وصل فيها سعر الدولار إلى أقل مستوياته مقابل الجنيه المصري وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي:
وشهد سعر الدولار حالة من الإضطراب مقابل الجنيه المصري طوال عام 2019 الجارى شهد فيها تراجعات غير مسبوقة مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث فقد العملة الأمريكية من قيمتها نحو 16% منذ بداية 2019 وفقدت نحو 2.3% خلال شهر اكتوبر الماضي.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
توقعات سعر الدولار في البنوك خلال العام المقبل
تشير التوقعات الى احتمالية استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنبه المصري في البنوك حتى نهاية عام 2019 ويداية عام 2020
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0343
16.1652
اسعار الدولار في بنك مصر
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.04
16.14
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.09
16.18
اسعار الدولار في بنك عودة
16.05
16.15
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