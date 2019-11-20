Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تويتر": رئيس الوزراء البريطاني يضلل الرأي العام بحسابات مضللة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال موقع تويتر، اليوم الاربعاء، إن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضلل الرأي العام من خلال تغيير اسم أحد حساباته على تويتر.

وقد غيّر حساب المكتب الصحفي لمقر حملة المحافظين، متبوعًا بحوالي 76000 مستخدم، اسمه إلى "factcheckUK" من "CCHQPress" المعتاد الخاص به وتحول صورته الرمزية إلى علامة بيضاء على خلفية أرجوانية.

ولقد أحدث هذا التغيير أثناء مناقشة جونسون لزعيم المعارضة جيريمي كوربين، زعيم حزب العمل، على شاشات التلفزيون الحية.

وقام الحساب الذي أعيدت تسميته بإعادة تغريد الرسومات التي تدعم بيانات جونسون بأنها "حقيقية" وانتقد آخرين من كوربين.

وقالت متحدثة باسم تويتر "تويتر" ملتزم بتسهيل نقاش صحي طوال الانتخابات العامة في المملكة المتحدة".

وأضافت، لدينا قواعد عالمية سارية تحظر السلوك الذي يمكن أن يضلل الناس، بما في ذلك أولئك الذين لديهم حسابات تم التحقق منها. أي محاولات أخرى لتضليل الأشخاص من خلال تحرير معلومات الملف الشخصي التي تم التحقق منها - بطريقة شوهدت خلال مناظرة الانتخابات في المملكة المتحدة - ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة.

وانتقدت أيضا جمعية خيرية حقيقية للتحقق من الحقائق، من غير المناسب والمضلل للمكتب الصحفي المحافظ إعادة تسمية حساب "تويتر" الخاص بك خلال هذا النقاش. من فضلك لا تخطئ في خدمة التحقق من صحة الحقيقة.

وقال حزب العمل إنه كان "عملية احتيال" أظهرت أن المحافظين لا يمكن الوثوق بهم في الحكومة.

ودافع رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي عن هذه الخطوة. وقال، لقد أوضحنا تمامًا أنه موقع لحزب المحافظين ويتحقق من مزاعم كوربين.

كان وصف الحساب أثناء النقاش هو "التحقق من أعمال CCHQ". بعد انتهاء المناقشة، عاد الحساب إلى علامة حزب المحافظين العادية.

وقبل هذا الجدل، تعهد موقع "تويتر" بتسهيل الإبلاغ عن معلومات مضللة حول عملية التصويت في انتخابات 12 ديسمبر في بريطانيا.

وقال تويتر الشهر الماضي، إنه سيوقف كل الإعلانات السياسية، مما يجعل الانتخابات البريطانية واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية للسياسة الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي جونسون المملكة البريكست

أخبار تهمك

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

توني بلير لحزب العمال البريطاني: لا تسقط في "فخ" الانتخابات

عاجل.. استقالة وزيرة بريطانية على خلفية تطورات بريكست

رئيس حزب العمل البريطاني: سنحدد موقفنا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

حزب العمال البريطاني يعلن موقفه بشأن البريسكت

"كوربين": النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انتهى

"جونسون" يعد بإنهاء حالة عدم اليقين "غير المحتملة" حول البريكست

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status