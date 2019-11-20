تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ساحل العاج في نهائي أمم إفريقيا تحت 23

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، منتخب كوت ديفوار، الجمعة المقبل 22522-11-2019، على أرضية استاد القاهرة، في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23.





ونجح رفاق رمضان صبحي في الوصول إلى طوكيو 2020، بعد التغلب على منتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ليلة أمس الثلاثاء.





تشكيل منتخب مصر الاوليمبي المتوقع





محمد صبحي في حراسة المرمى





أمامه من اليسار إلى اليمين:





أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام اللاعب كريم العراقي في خط الدفاع.





وفي وسط الميدان:





أكرم توفيق وأحمد رمضان الشهير ببكهام.





ثلاثي تحت رأس الحربة:





رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.





خط الهجوم:





مصطفى محمد مهاجم صريح.



