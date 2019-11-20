"حماية الطيور المهاجرة".. ندوة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

افتتح اليوم الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس وهشام القصاص عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية ندوة "الطيور المهاجرة" بحضور نهى سمير دنيا وكيلة المعهد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وعبد المسيح سمعان وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا و لبحوث والسفير أحمد رياض نائب مساعد وزير الخارجية.





وأقيمت الندوة بالتزامن مع اليوم العالمى للطيور المهاجرة تحت شعار "أحمى الطيور: كن الحل التلوث البلاستيكي" وذلك للتوعية بكيفية حماية الطيور المهاجرة وإلقاء الضوء على التلوث البلاستيكي والتأثير السلبى له على أماكن إقامة الطيور، وكيفية التخلص من تلك الآثار وتوضيح ضرورة تقليص استخدام المواد البلاستيكية، حيث يتم إخراج ٣٠٠ مليون طن بلاستيك سنويا تأخذ دورة حياتها من ٢٠ الـ ٥٠٠ عام للتحلل فتمثل خطرا كبيرا على البيئة.





كما ناقشت الندوة بعض المشكلات التى تواجه الطيور خلال هجرتها وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أوضحت الدراسات أنه يتم قتل أو أسر ١١ الـ ٣٦ مليون طائر خلال رحلة الهجرة وبشكل غير قانوني وهذا كان اهتمام اليوم العالمى للطيور المهاجرة فى العام الماضي.





وفى ختام الندوة تم التوصية بالاهتمام بالتوعية بأهمية الطيور المهاجرة و معالجة التهديدات التى تواجهها و تشجيع سياحة رصد الطيور و مراقبتها حيث أنها مصدر للدخل يجب المحافظة عليه وتنميته.



