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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بعد تعيين مورينيو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
علي نبوي
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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بعد تعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق اللندني خلفًا للأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينو في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط مورينيو بعقد مع توتنهام حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل.

ويبدأ مورينيو مهمته مع توتنهام بمواجهة قوية خارج ملعبه السبت المقبل أمام وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أما عن موعد صدام توتنهام مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ورد الدين للريدز بعد الفوز في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ويستضيف توتنهام نظيره ليفربول يوم السبت الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٠ في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويقام موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بعد تعيين جوزيه مورينيو يوم ١١ يناير ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ماذا ينتظر جوزيه مورينيو في توتنهام

وينتظر المدرب البرتغالي عملًا شاقًا مع النادي الإنجليزي بعد سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم في عهد المقال بوتشيتشينو.

وستكون أول المهام لمورينيو مع توتنهام العودة لسكة الانتصارات في البريميرليج حيث فشل في تحقيق الانتصار في أخر ٥ جولات بالدوري الإنجليري "البريميرليج"، حيث يسعى لتحقيق ذلك أمام مضيفه وست هام السبت المقبل.

أما ثاني مهمة للمدرب البرتغالي فسيعمل على تحسين الجانب الدفاعي للفريق اللندني حيث استقبلت شباك الفريق هذا الموسم في البريميرليج ١٧ هدفًا بعد ١٢ مباراة فقط.

أما ثالث مهمة لمورينيو يسعى لحسمها وهي التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ.

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