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بعد تطبيعه مع الكيان الصهيوني.. عمرو واكد يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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عمرو واكد
عمرو واكد
الفجر الفني
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تصدر الفنان عمرو واكد، مؤشرات البحث على جوجل، بعد أن أعلن عن بطلة فيلمه الجديد والتي كانت تخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامين، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضده بسبب تطبيعه مع الكيان الصهيوني في ظل العمليات الهجومية الخسيسة التي يشنها جيش الاحتلال على أهل غزة.


رد عمرو واكد على اتهامه بالتطبيع

ودافع الفنان عمرو واكد عن اتهامات التطبيع التي وجهت له من قبل الجمهور عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر قائلا: "علمني الفن ان أكون إنسانا قبل اي شيء. ان اعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني ان أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. ان أكون صادق للإنسانية ابرك من ان أكون لأي شيء آخر. اعمل على ذلك ليلًا ونهارًا واحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان. او على الأقل أحاول جاهدا".


أحمد موسى يفتح النار على عمرو واكد: ممثل فاشل

وفتح النار الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسؤليتي، أمس، على الفنان عمرو واكد، موضحا أنه ممثل فاشل ويستعين بملكة جمال اسرائيلية في فيلمه الجديد وبذلك يكون بائع للقضية الفلسطينية، وغير متضامن معهم.

وقال أحمد موسى، في برنامجه: "بيع بقى الإنسانية والأخلاقيات.. هو دائما بيبيع وباع مصر واشترى التحالف مع التنظيمات الإرهابية"، موضحًا أنه يرى أن التطبيع مع إسرائيل والكيان الصيوني أمر حلال: "قال التطبيع حلال وإيه المشكلة".



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الكلمات المفتاحية

عمرو واكد والممثلة الإسرائيلية عمرو واكد جال جادوت

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