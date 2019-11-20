قمتان في أول ٦ مباريات لجوزيه مورينيو مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي 6 مباريات ساخنة في مهمته الجديدة في بطولة الدوري الإنجليزي.





ويرتبط مورينيو بعقد مع توتنهام حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل.





وفيما يلي الـ٦ مباريات الأولى لمورينيو فق البريميرليج عقب عودته مجددًا للبريميير ليج





ويست هام * توتنهام ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩





‏توتنهام * بورنموث ملعب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩





‏مان يونايتد * توتنهام ٤ ديسمبر ٢٠١٩





‏توتنهام * بيرنلي ٧ ديسمبر ٢٠١٩





‏ولفرهامبتون * توتنهام ١٥ ديسمبر ٢٠١٩





‏توتنهام * تشيلسي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩