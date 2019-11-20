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موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
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يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره ساحل العاج مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2019، على ستاد القاهرة، في إطار نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في النهائي
تقام مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في النهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة و 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتأهل منتخب مصر الأوليمبي عن جدارة بعد الفوز على جنوب إفريقيا، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثية نظيفة في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية على ستاد القاهرة.
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