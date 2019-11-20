موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره ساحل العاج مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2019، على ستاد القاهرة، في إطار نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في النهائي

تقام مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في النهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة و 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية.



