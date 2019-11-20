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متحرمش نفسك من حاجه.. 8 خطوات فعالة للتخلص من زيادة الوزن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
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التخلص من زيادة الوزن
التخلص من زيادة الوزن
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أصبحت مشكلة زيادة الوزن من أبرز مشكلات عالمنا الراهن، والتي تؤثر سلباً على صحة الإنسان، لما تسببه من أضرار ومخاطر، جسدية ونفسية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أن شخصٌا من بين ثلاثة أشخاص يعاني من زيادة الوزن على مستوى العالم، بينما يعاني شخص من كل 10 أشخاص من السمنة.

مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان

وتشير تقارير إلى أن زيادة الوزن لها تأثيرات سلبية على الصحة النفسية، وصاحب الوزن الزائد، يشعر بتدني احترامه لذاته، ويعاني من الاكتئاب، ويصاب باضطرابات تتعلق بالتغذية، التغذية في بعض الحالات الخطرة؛ مايدفع إلى اللجوء لطرق تؤذيهم وتضر بصحة الإنسان، حيث يوجد العديد من طرق التخسيس الغير آمنة، المنتشرة سواء علاجية أو بعض الأساليب الغذائية الخاطئة المتبعة في بعض الأحيان.

مخاطر زيادة الوزن

وتؤدي زيادة الوزن، إلى العديد من المخاطر التي تعرض الإنسان للهلاك، فمريضالذي يعاني من الوزن الزائد والسمنة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني، وهناك بعض أنواع لمرض السرطان يسببها الوزن الزائد، فكلما زاد الوزن زاد مخاط الإصابة بالأمراض والمخاطر الصحية الكبيرة.

طرق صحية لتخسيس الوزن

يلجأ من يعانون من زيادة الوزن والسمنة، إلى مجموعة من طرق التخسيس، باتباع "الرجيم" أو أسلوب غذائي صارم في تناول الأغذية، وقد تكون بعض الطرق غير مفيدة وتضر بالإنسان وتعرض جسده للضعف والهزيان، وهناك أنواع كثيرة من حبوب التخسيس يلجأ الكثير إلى استخدامها، ولن تفيد إذا لم تتوفر إرادة وعزيمة قوية لدى مريض السمنة، لتغيير طريقة تناول الطعام والنظام الغذائي الذي يتبعه.

نصائح لإنقاص الوزن بشكل صحي

ويوصى عند اتباع أحد طرق التخسيس، التخلص من زيادة الوزن  بشكل مفرط في وقت ضيق، فالتخسيس لابد أن يكون بصورة بطيئة ومنتظمة، بحيث لا يزيد عدد الجرامات المفقود عن 1كيلوجرام على مدار الأسبوع، لتتم عملية التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، بشكل صحي، ويتم ذلك بتناول الأطعمة والمشروبات المليئة بالسعرات الحرارية بشكل أقل من المعتاد، إضافة إلى زيادة الحركة والنشاط البدني، وممارسة الرياضة يومياً ولو على فترات بسيطة.

التخسيس الصحي.. خطوات ونصائح

فطرق التخسيس لابد وأن تكون بشكل منتظم ولا يضر بصحة الإنسان، وللتخلص من زيادة الوزن بشكل صحي وسليم، إليك مجموعة من النصائح نستعرضها في السطور التالية:

 تجنب المشروبات السكرية ذات السعرات الحرارية العالية:

السكر سبب رئيسي في زيادة الوزن والبدانة، وهو يوجد بالكثير من المشروبات الغازية والعصائر، وينصح بالاستعاضة عنه بتناول الفاكهة الطبيعية.

 تناول الأغذية الغنية بالبروتينات: 

الأطعمة الغذائية الغنية بالبروتينات، ذات أهمية كبرى وأحد أكثر الطرق سهولة وفعالية ااتخلص من زيادة الوزن و الدهون الزائدة، فالبروتين يزيد حرق الجسم للسعرات الحرارية، ويعزز الإحساس بالشبع، لتقل السعرات الحرارية المتناولة على مدار اليوم.

الأعشاب الطبيعية وخاصة الغنية بالألياف:

تشير الدراسات أنّ تناول الألياف، يؤدي إلى الشعور بالشبع، ما يساعد في الحفاظ على استقرار الوزن وثياته لفترات ليست بالقصيرة، وتجنب زيادة الوزن.

ممارسة الرياضة والمشي:

تتمتع الرياضة بأهمية كبرى، لدى كل العاملين بمجال التخسيس، وهي صاحبة النصيب الأكبر، عند السعي لتجنب زيادة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، وهي الطريقة المثلى لحرق السعرات الحرارية، وتعزيز الصحة، والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وبمختلف أعضاء الجسم، وخاصة التمارين الهوائية وتمارين المقاومة، التي تساعد بدورها في التخلص من الدهون المتمركزة بالكتلة العضلية، والحفاظ على سرعة التعرق.

الأطعمة الحارة ذات أهمية كبرى:

الفلفل يقلل الشهية ويد من سرعة عملية الأيض، فهوي يحتوي على كميات كبيرة من الكابسيسن مضاد الأكسدة، ويمنع زيادة الوزن.

تناول الطعام في أطباق صغيرة:

تقديم الطعام في أطباق كبيرة، يساهم بشكل كبير في منع زيادة الوزن يحدث شراهة لدى الشخص الجائع، بينما تقديمه في أطباق صغيرة ينعكس نفسيا على الشخص، فيقلل من كميات الطعام، وبالتالي تقل كمية السعرات الحرارية التي اعتاد تناولها في كل وجبة.

تجنب الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات: 

الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات؛ تؤدي إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وتضم هذه القائمة المعكرونة، والخبز الأبيض، ولها خطورة بالغة، لأنها تحوي على كميات سكرية كبيرة، ترفع مستويات السكر في الدم بصورة سريعة، ما يحدث شراهة تجاه تناول الطعام والإحساس  بالجوع ، ولذلك يُنصح بتناول الحبوب الكاملة كبديل مناسب لها.

 القهوة ذات فائدة كبرى في التخسيس:

 يؤدي تناول القهوة والكافيين دون سكر، إلى زيادة معدل حرق الشخص للسعرات الحرارية وزيادة سرعة عمليات الأيض ، وحرق الدهون بنسب عالية، ما يخلص من زيادة الوزن.

 أضرار التخسيس في وقت قصير

التخسيس وإنقاص الوزن، يضفيا على الجسد رشاقة وحيوية ونضارة، ويسعى من يعانون من زيادة الوزن والسمنة، من التخلص من الدهون الزائدة بمختلف جسدهم، لكن هناك مخاطر بالغة تهدد الإنسان في حالة فقد الجسم لسعرات حرارية عالية، ونزول الوزن بشكل مبالغ فيه.

‏ فقدان المظهر الجمالي للكتلة العضلية:

تشير بعض الدراسات أن بعض الأشخاص فقدوا كتلتهم العضلية أكثر ب6 أضعاف ممن اتبعوا نظام غذائي يقلل من تناول السعرات الحرارية، مقارنة بالذين اتّبعوا نظاماً صحياً قليلاً بالسعرات الحرارية، ورغم ضرورة وأهمية بعض طرق التنحيف السريعة في التخلص من زيادة الوزن، إلا أن معظم ما تنقصه ويفقده الجسم، تنقص وزناً كبيراً من الماء والعضلات.

 التأثير على سرعة الأيض:

يساعد الأيض الجسم على حرق الجسم لكميات كبيرة من السعرات الحرارية يومياً، ما يمنع زيادة الوزن،وهي عملية محورية في التخسيس، وخسارة الكتلة العضلية مع انخفاض مستويات الهرمونات، يؤثر على حركة الأيض ويبطؤها، بالتأثير على غدة هامة "الغدة الدرقية، ويستمر انخفاض عمليات الأيض لمدة طويلة، حتى بعد توقف وامتناع الشخص عن طريقة التغذية والنمط الغذائي المذكور والإقلاع عنه.

انسداد قناة المرارة:

تزداد نسبة الدهون في الجسم، فبتقليل الكميات الكافية من الطعام، يقل إفراز للعصارة الصفراوية فتقل نسبة هضم الدهون، وتبقى العصارة داخل المرارة، فتتبلور، وتشكل حصى، وتسد قناة المرارة أو جزءاً منها؛ ما يسبب عسر هضم وآلام حادة مصاحبة.

انخفاض العناصر الغذائية في الجسم: 

 تناول الإنسان لكميات غير كافية من العناصر الغذائية المهمة؛ نتيجة لاتباع نظام غذائي شاق ومرهق للتتخلص من زيادة الوزن، يعتمد على تناول كميات قليلة جدا من السعرات الحرارية؛ ما يؤدي إلى تساقط الشعر والشعور بالإعياء الشديد بسبب قلة نسبة الحديد وفيتامين ب12 والفوليك.

أضرار على جهاز المناعة:

يؤدي النظام الغذائي المرهق الشديد، إلى ضعف جهاز المناعة، فالبتالي تقل قدرة الجسم على مقاومة المخاطر والمراض، فيصبح عرضة للإصابة بالعدوى، وضعف العظام لنقص فيتامين د والفسفور والكالسيوم.




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