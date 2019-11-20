عام بلا وظيفة.. عودة جوزيه مورينيو بالإثارة من جديد

يعود البرتغالي جوزيه مورينيو للظهور مجددًا في الدوري الإنجليزي "البريميير ليج" بعد غياب طويل حيث أعلن نادي توتنهام تعيينه رسميًا مديرًا فنيًا للفريق اللندني.





وسيخلف مورينيو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو والذي تمت إقالته مساء أمس على خلفية سلسلة النتائج السلبية للفريق اللندني هذا الموسم.





وأقيل مورينيو من تدريب نادي مانشستر يونايتد منذ ٣٤٣ يومًا على خلفية النتائج المتواضعة أيضًا مع الشياطين الحمر.





ويعود "سبيشال وان" للظهور على مقاعد البدلاء مجددًا في البريميرليج يوم السبت المقبل، بعد مرور ٣٤٥ يومًا على ابتعاده وذلك في مواجهة توتنهام لمضيفه وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.