رئيس جامعة حلوان يستقبل وفد جامعة موي بكينيا (صور)

التقي الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفد كلية هندسة النسيج جامعة موي بكينيا برئاسة البروفيسور توماس كيبكورجيت.





وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة موي بكينيا وجامعة حلوان، ممثلة في كلية الفنون التطبيقية قسم الغزل والنسيج وقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز وقسم الملابس الجاهزة.





ورحب الأستاذ الدكتور ماجد نجم بالسادة الضيوف، مؤكدًا على العلاقات المتينة والقوية التي تجمع جامعة حلوان بالأشقاء الأفارقة في دولة كينيا واهتمام الجامعة بتوقيع بروتوكولات التعاون معها لتوطيد العلاقات المشتركة والتبادل العلمي والثقافي والطلابي بين البلدين وكذا تنظيم الدورات التدريبية والاهتمام الواسع بالطلاب الوافدين.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الزيارة تهدف إلى تحديد المتطلبات التدريبية في مجالات النسيج والطباعة والملابس الجاهزة، والتعرف على أحدث ماكينات النسيج بالمصانع المصرية ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها بدولة كينيا، وذلك من خلال زيارة تفقدية لثلاثة مصانع مصرية مختلفة، بجانب تقديم دورات تدريبية وتبادل طلابي واسع بين جامعة حلوان وجامعة موي الكينية.





وجدير بالذكر أن الزيارة تضمنت جولة لأقسام الكلية ومركز تصميم المنسوجات ومعمل الطباعة الرطبة ومعرض استلهام الفن الإفريقي، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع وهو مصنع وجدي مؤمن بالعبور للصباغة والنسيج والملابس.



