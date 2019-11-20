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جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بيوم الطفل العالمي
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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قام محرك البحث جوجل بتغيير واجهته الرئيسية احتفالا بيوم الطفل العالمي اليوم الأربعاء الموفق 20 من شهر نوفمبر.
وقام جوجل بتغيير صدارة صفحته بصورة كرتونية مرسوم عليه رسوم أطفال.
وتحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 يوم 20 نوفمبر من كل عام.
وتُقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، وكل دول حسب تراثها وحضارتها وإرثها، وحسب العادات والتقاليد المتعارفة في تلك الدول.
وأول إحتفال بيوم الطفل يرجع إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي عام 1950، قبل قرار لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر هو يوم عالمي للطفل.
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