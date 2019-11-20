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ماذا ينتظر جوزيه مورينيو في توتنهام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
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توتنهام
توتنهام
علي نبوي
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يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب نادي توتنهام الإنجليزي خلفًا للأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينيو بعقد حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهتمه الأولى السبت المقبل.

 

ماذا ينتظر جوزيه مورينيو في توتنهام

 

وينتظر المدرب البرتغالي عملًا شاقًا مع النادي الإنجليزي بعد سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم في عهد المقال بوكيتينيو.

 

مواجهة نارية


وستكون أول المهام لجوزيه مورينيو مع توتنهام العودة لسكة الانتصارات في البريميرليج حيث فشل في تحقيق الانتصار في أخر ٥ جولات بالدوري الإنجليري "البريميرليج"، حيث يسعى لتحقيق ذلك أمام مضيفه وست هام السبت المقبل.


 دفاع مهلهل


أما ثاني مهمة للمدرب البرتغالي فسيعمل على تحسين الجانب الدفاعي للفريق اللندني حيث استقبلت شباك الفريق هذا الموسم في البريميرليج ١٧ هدفًا بعد ١٢ مباراة فقط.


 دوري أبطال أوروبا


أما ثالث مهمة لمورينيو يسعى لحسمها وهي التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ.



 

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الكلمات المفتاحية

نادي توتنهام جوزيه مورينيو توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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