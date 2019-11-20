Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصول 30 ألف طن ألمونيوم وتداول 500 شاحنة و48 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 30 ألف طن الومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينةNew lader  وعلى متنها 30 ألف طن الومنيوم قادمة من الهند بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى آيلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 60 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 33 شاحنة.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 11 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 14 ساعة

هجوم على توتنهام لإقالة ماوريسيو بوكيتينو

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status