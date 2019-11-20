وصول 30 ألف طن ألمونيوم وتداول 500 شاحنة و48 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 30 ألف طن الومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة.





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينةNew lader وعلى متنها 30 ألف طن الومنيوم قادمة من الهند بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 107 شاحنة و25 سيارة.





فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة.





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى آيلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 60 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 33 شاحنة.



