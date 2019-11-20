بعد نجاح "ممالك النار".. مدحت العدل لـ خالد النبوي: فنان عظيم

مسلسل ممالك النار



أحداث المسلسل



تدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك في الفترة الأخيرة واكتشاف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.





وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي..

حرص السناريست مدحت العدل، على تهنئة الفنان خالد النبوي، على نجاح مسلسله "ممالك النار" الذي يعرض حاليا عبر شاسة "إم بي سي مصر".ونشر مدحت العدل، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي الأجتماعي "فيسبوك". قائلا"مبروك يا خالد، يا فنان يا عظيم حاشوف وأطلبك نتكلم".بينما رد الفنان خالد النبوي وكتب: "تسلم يا صديقي يا كاتب يا عظيم".حقق مسلسل "ممالك النار" نجاحا كبيرا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولي حلقاته عبر شاشة إم بي سي مصر، وتصدر "ممالك النار" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت مشاهداته الملايين في أولى حلقاته.