توتنهام عن مورينيو: لدينا أنجح مدربي العالم

تغزل نادي توتنهام الإنجليزي في البرتغالي جوزيه مورينيو عقب تعيين مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لماوريسيو بوكيتينو





ويرتبط مورينيو مع توتنهام بعقد حتى ٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهمته مع الفريق مبكرًا بقيادته أمام وست هام يونايتد السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام عقب إعلان التعاقد مع مورينيو :"أصبح لدينا واحداً من أنجح مدربي كرة القدم".





وأضاف :"لديه خبرة كبيرة في مساعدة الفرق وفنياً هو مدرب عظيم. لقد فاز ببطولات في كل الفرق التي دربها.. نؤمن بأنه سيجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس".





فيما قال مورينيو: "متحمس للانضمام إلى نادي بإرث عظيم ومشجعون متحمسون مثل توتنهام.. الجودة التي يمتلكها النادي في قائمة الفريق الأول والأكاديمة تثير حماسي.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".



