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مشروبات لعلاج احتقان الزور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
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مشروبات لعلاج احتقان الزور
مشروبات لعلاج احتقان الزور
أية حمروشي
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هناك طرق طبيعية لتخلص من الالتهاب دون الذهاب لطبيب وهناك مشروبات لعلاج احتقان الزور ومن أهمها المشروبات الساخنة التي تساعد علي تخفيف حدة الالتهاب.

مشروبات لعلاج احتقان الزور

الأناناس الساخن:
"تناول كوب من عصير الأناناس ونصف ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار وملعقة صغيرة من العسل حيث يتم مزج جميع المكونات وتسخينها علي نار هادئة ويتم تناولها دافئة فيساعد هذا المشروب في علاج التهاب الحلق ويمنع تشكل البلغم ويحتوي علي نسبة عالية من فيتامين ج.

مشروب الليمون الساخن:
ليمونه كبيرة علي شريحة من الزنجبيل ورشة من الفلفل الأحمر ونقطة من النعناع ونضعها في الماء الساخن ونقلبها جيدً والليمون يساعد علي التخلص من احتقان الزور وينقي الجسم من السموم.

شاي الزنجبيل:
"يحتوي علي ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف الزنجبيل المطحون وربع ملعقة صغيرة من الكركم ورشة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ونغلي جميع المكونات ويتم تصفية المشروب ونشربه فاتر ويساعد علي التخلص من البكتيريا والفيروسات التي تتكاثر في الحلق.

الصمغ: 
يستخدم في علاج الأغشية المخاطية وتوسيع ممرات التنفس وتنقيتها من البلغم عن طريق اضافة ملعقة من الماء المغلي لمدة دقيقتين واضافة سكر أو عسل ويشربه فاترً

من أهم الطرق بعد تناول المشروبات لعلاج احتقان الزور

من أهم الطرق للتخلص من احتقان الزور ومن أجل الوقاية من احتقان الزور وتجنبًا للإصابة بالعدوي وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة وعدم تناول الأطعمة في الأواني المشتركة ويجب اتباع نظام غذائي صحي، للحصول على قسط كافٍ من الراحة. شرب الكثير من السوائل.
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