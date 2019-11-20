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تعرف على إيرادات فيلم Bala في يوم الـ"12"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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فيلم أيوشمان كورانا Bala ثابت في شباك التذاكر، ومن المؤكد أنه سيتجاوز الفيلم المليار روبية في الأسبوع المقبل.


ولا يزال أيوشمان كورانا وبومي بيدنيكار ويامي جاوتام يسيطرون على شباك التذاكر، وفي الأسبوع الثاني من صدوره، نجح الفيلم في الحفاظ على مجموعته الثابتة رغم إطلاقه فيلمًا آخر بميزانية ضخمة، وهو فيلم Marjaavaan، فيلم سيدهارت مالهوترا، حيث لم يستطع أن يقدم أي منافسة لفيلم عمار كوشيك.


حيث افتتح Marjaavaan في السينمات في ١٥ نوفمبر، وجمع 7.03 مليون روبية في اليوم الأول من إطلاقه، وقد بلغت قيمته 7.21 مليون روبية يوم السبت، و10.18 مليون روبية يوم الأحد، حافظ Marjavaan على خط ثابت يوم الإثنين حيث جمع 4.15 مليون روبية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الفيلم انخفاضًا في مجموعة شباك التذاكر.


في الأسبوع الثاني من إطلاق فيلم Bala، اقترب من حدود ال 100 مليون روبية في الهند، وقد حقق الفيلم بالفعل الإنجاز الكبير الذي حققته المجموعة العالمية، افتتح Bala بـ 10.15 مليون روبية في 8 نوفمبر، ثم قام بجمع مبلغ هائل 15.73 مليون روبية، و18.07 مليون روبية في يومي السبت والأحد الأولين، بحلول نهاية الأسبوع الأول ربح Bala حوالي 72 مليون روبية، وحتى يوم الإثنين، كان قد رصد مبلغًا إجماليًا قدره 92.99 مليون روبية. ويوم الثلاثاء من المتوقع أن يكسب مبلغ هائل آخر.


من المتوقع أن يضع الفيلم علامة قياس جديدة لـ أيوشمان كورانا، وسنشاهد الممثل بعد ذلك وهو يشارك الشاشة مع أميتاب باتشان في فيلم Gulabo Sitabo. وهو يصور في الوقت الحالي فيلم Shubh Mangal Zyada Saavdhan، وهو تتمة لنفس الفيلم من عام 2017.

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