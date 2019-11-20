قرر نادي توتنهام الإنجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمقال ماوريسيو بوتيتشينو.





وجاءت تفاصيل عقد جوزيه مورينيو مع توتنهام باستمراره حتى ٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهمته مع الفريق مبكرًا بقيادته أمام وست هام يونايتد السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام عقب إعلان التعاقد مع مورينيو :"أصبح لدينا واحداً من أنجح مدربي كرة القدم".





وأضاف :"لديه خبرة كبيرة في مساعدة الفرق وفنياً هو مدرب عظيم. لقد فاز ببطولات في كل الفرق التي دربها.. نؤمن بأنه سيجلب الطاقة والايمان إلى غرفة الملابس".





فيما قال مورينيو: "متحمس للانضمام إلى نادي بإرث عظيم ومشجعون متحمسون مثل توتنهام.. الجودة التي يمتلكها النادي في قائمة الفريق الأول والأكاديمة تثير حماسي.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".



